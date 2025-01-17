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Altın fiyatları güne nasıl başladı? 17 Ocak altın yorumu

Çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor

17 Ocak 2025 | 11:36
Son Güncellenme: 17 Ocak 2025 | 13:09
Altın fiyatları güne nasıl başladı? 17 Ocak altın yorumu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 99 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.

ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimini yılın ilk yarısında yapabileceği yönündeki fiyatlamaları destekliyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da İsrail ile Filistin arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler, piyasalarda risk algısının azalmasında etkili oluyor.

Analistler, altının ons fiyatında tahvil getirilerinin de etkili olduğunu hatırlatarak, ABD'de gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatındaki yükselişi desteklediğini ancak azalan jeopolitik risklerin altının ons fiyatında kar satışlarını beraberinde getirebileceğini ifade etti.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 690 dolar seviyesinin destek, 2 bin 730 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA

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