Altın fiyatları güne nasıl başladı? 18 Mart yorumu

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazanarak 3 bin 536 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3 bin 554 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 860 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 17,3 dolar seviyesini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 14 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD yönetiminin tarife adımlarının küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklemeye devam ederken, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yarınki toplantıda sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminin ise haziran ayında yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün yapacağı belirtilen telefon görüşmesi yakından takip ediliyor. Başkanlar arası görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik konuların masaya yatırılması bekleniyor.

Bunlara ek olarak Yemen'deki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 30 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 990 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.