ARA
DOLAR
36,44
-0,01%
DOLAR
EURO
39,28
1,53%
EURO
GRAM ALTIN
3429,91
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10188,85
2,94%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları güne nasıl başladı? 5 Mart yorumu

Altın fiyatları güne nasıl başladı? 5 Mart yorumu

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 417 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 660 liradan satılıyor.

05 Mart 2025 | 10:12
Altın fiyatları güne nasıl başladı? 5 Mart yorumu

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazanarak 3 bin 418 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 3 bin 417 lira düzeyinde.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 660 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 915 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin uygulamaya aldığı gümrük vergilerine karşı Meksika ve Kanada'dan gelen misillemelerle oluşan tarife düellosu varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Asya tarafında Çin yönetiminin "ticaret sistemini koruma" mesajı endişelerin hafiflemesinde etkili oluyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının giderek şiddetlenmesi varlık fiyatlarında dalgalanmalara sebep oluyor.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin iyimserlik mevcut olsa da bu konuda henüz net bir sonuç alınmamış olması, tarifelerin uluslararası ticaret üzerinde oluşturduğu endişelere jeopolitik risklerin de eklenmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'den bir mektup aldığını ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 900 dolar seviyesinin destek, 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3429,91 0,36%
  • ALTIN ONS 2927,7 0,35%
  • BIST 100 10188,85 2,94%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,517 -0,387%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44085 -0,45426%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,9 0,3043%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,4356 -0,0053%
  • EURO/DOLAR 1,0772 1,5349%
  • EURO/TURK LIRASI 39,2848 1,5294%
  • STERLIN/DOLAR 1,28698 0,66721%
Borsa Haberleri
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
GERİ
İLERİ
Otomotiv şirketleri şubatta borsada fren yaptı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 gözaltı
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
Borsanın yeni şirketi, yeni iş ilişkisini duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten temettü kararı
Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL