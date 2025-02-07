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Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Şubat yorumu

Çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor.

07 Şubat 2025 | 10:16
Altın fiyatları güne nasıl başladı? 7 Şubat yorumu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 311 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 295 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 311 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 490 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 970 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 862 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin sınırlı da olsa azalmasıyla karışık seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerine çevrildi.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." dedi.

Analistler, altının ons fiyatının rekor seviyelere yakın seyrettiğini belirtirken, ABD'deki ticari ve politik belirsizlik endişelerinin, istihdam raporu öncesinde güvenli liman talebini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti. AA

 

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ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu (31 Ocak)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 500
ASELSAN'dan 21,3 milyon dolarlık sözleşme
Borsa İstanbul'da gong Destek Finans Faktoring için çaldı
Vişne Madencilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
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Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 3233
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