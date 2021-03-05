Hem ons altında hem de gram altında geri çekilmeler hızlanıyor. Ons altında satış baskısı hız kazanmış durumda. Gram altın da direncini bir türlü kıramıyor. Peki, altında bundan sonraki süreçte nasıl fiyatlamalar görebiliriz? Uzman isimler, Ekonomist okurları için yorumladı.

Ceren Oral Balaban / coral@ekonomist.com.tr

2020 yılında yatırımcılarını sevindiren yatırım enstrümanlarından olan altında 2021 yılında ibre tersine döndü. Tahvil faizlerindeki yükselişin yarattığı baskıyı hissetmeye devam eden değerli metaller zayıflığını sürdürürken 1.700 doların altına inen ons altın haziran ayından bu yana en düşük seviyelerde işlem görmeye devam ediyor.

Ünlü&Co-Daha Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol, teknik açıdan bakıldığında ons altında 1.690-1.700 dolar bandının üzerinde kalınmasının önemli olduğu kaydediyor. Akyol, “Öyle ki, aynı zamanda 2020 Mart- Ağustos dönemindeki yükselişin Fibonacci destek seviyesi olan bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda hâlihazırda zayıf olan teknik görünümün daha da bozulabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir” diyor.

Murat Akyol, yukarıda ise belirgin şekilde uzaklaşılan 1.760 dolar seviyesi aşılmadan büyük resmin değişeceğini düşünmüyor.

Gram altın tarafına da baskı sürüyor. 2020 yılı gram altın için rekorlar yılı oldu. 293 TL’den başladığı 2020 yılı için 7 Kasım 2020’de 535 TL’ye kadar yükselen gram altın, yıl sonuna doğru artan kayıplarla 2020’yi 454 TL’den kapattı. 2021’in ilk 3 ayı itibarıyla da benzer gidişat sürüyor. 18 Şubat’a ise 397,6 TL’lere kadar gerileyen gram altın 25 Şubat’ta 419 TL’ye kadar yükselse de direncini kıramadı. Mevcutta ise 408 TL’li seviyelerde seyrediyor.

Uzman isimlerden altın tarafındaki beklentilerini öğrendik. Ekonomist Dergisi’ne özel analizler şöyle:

“Gram altında yükseliş sınırlı olur”

Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday: “Son zamanlarda tahvil faizindeki yükseliş değerli madende önemli bir baskı yaptı. Ancak merkez bankalarının faizlerdeki yükseliş karşısında aksiyon alabileceklerine yönelik verdikleri sinyaller değerli madende toparlanmaya neden olabilir. Diğer yandan, faizlerde tekrar yükseliş gözlense bile bu risk iştahı üzerinde baskı yaratabilir ki ons altın böyle bir durumdan fayda görebilir. Dolayısıyla ons altında düzeltmenin sonuna gelindiğini ve değerli madenin 1.700 civarında taban oluşturarak yükseliş dalgasına girebileceğini düşünüyoruz. Ancak dolar / TL’deki beklentimiz dikkate alındığında gram altında olası yükselişin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Gram altın yılın ilk çeyreğini 420-440 TL arasında tamamlayabilir.”

“Altın fiyatları 380-400 TL/gr bandına gerileyebilir”

Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz: “Dolar bazlı faizlerde artış ve reel getirilerin hızlı yükselmesi, ek olarak aşılamaların yaygınlaşması ile pandeminin küresel seyrine dair endişelerin hafiflemesi altına olan talebin azalmasına ve ons altın fiyatlarında gevşemeye neden oluyor. Bu fiyatlama davranışının bir süre daha etkinliğini koruması ve ons altın fiyatlarının küresel likiditede artışa karşın gerilemesi yüksek olasılık. Dolar/TL kurunda çok sert bir yükseliş olmadığı sürece, TL bazında gram altın fiyatlarında ons altın fiyatlamasının daha baskın olmasını ve altın fiyatlarının 400-420 TL/gr bandından 380-400 TL/gr bandına gerilemesini bekleriz.”

“Günlük bazda dip olarak 396-401 TL bölgesi izlenebilir”

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz: “2021 yılının ilk çeyreğinde ons altında sınırlı da olsa aşağı yönlü hareketler yaşanması gram altında da gerilemelere neden oldu. İlk çeyrek sonuna kadarki süreçte gram altının 400- 420 TL aralığında hareket etmesi beklenebilir. Teknik olarak 396-401 TL bölgesi bir dip yapma çabası fiyatlaması olarak günlük bazda takip edilebilir.”

“Yukarı yönlü riskler gündeme gelebilir”

Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin Ayışık: “Küresel risk iştahının güçlü seyretmesiyle altının ons fiyatı üzerindeki yukarı yönlü risklerin zayıf seyrettiği görülüyor. ABD başta olmak üzere global enflasyondaki potansiyel yükselişlere paralel olarak orta vadede altın fiyatlarında yukarı yönlü riskler gündeme gelebilir.”

“Ons altın baskı altında”

IKON Menkul Genel Müdürü Engin Kuru: “Dolar Endeksi’ndeki toparlanmanın şimdilik ons altın tarafını baskıladığı gözleniyor. 2021 yılının ortasına doğru TL’nin aşırı alımı bir miktar düzeltilebilir. Bu durum da gram altına hafif de olsa etki edebilir. Bu nedenle gram altında yılın ilk yarısında 380-420 TL aralığını olası buluyoruz.”

“Altın talebi görece zayıf seyrediyor”

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: “Yatırımcılar, küresel çapta aşılama programlarının yanı sıra koronavirüs enfeksiyonlarının yavaşlayan hızını ve büyüme üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Önceki haftanın sonuna doğru bir düşüş yaşansa da altın fiyatları stabil seyrediyor. Piyasalar, ABD Başkanı Joe Biden’ın teşvik paketinden umutlu olsalar da FED Başkanı Powell, halen ekonominin toparlanma aşamasında çok yolunun olduğunu belirtiyor. Altın ETF’lerinden çıkışların ise sürdüğü gözlemleniyor. Bu, altın talebinin görece zayıf seyrettiğine işaret ediyor.”