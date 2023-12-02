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Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

02 Aralık 2023 | 02:08
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Altın fiyatları rekor seviyeyi gördü

Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem gördü.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

Powell, Atlanta’daki Spelman College’da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız." dedi.

Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti. AA

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