Altının ons fiyatı ise 1,777 dolardan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’deki JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,80
|392,00
|392,00
|392,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.582,00
|2,603,00
|2.583,00
|2.604,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|357,30
|361,30
|358,00
|362,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2,523,00
|2,543,00
|2.525,00
|2.545,00
|Yarım Ziynet
|1.262,00
|1.272,00
|1.263,00
|1.273,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|631,00
|636,00
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