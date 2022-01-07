ABD tahvil faizlerindeki yükseliş değerli metaller üzerinde baskı oluştururken ons altın 1.800 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bu nedenle ons altın tarafında yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceğine yönelik görüş korunuyor. Gram altın ise ons altındaki düşüşe rağmen dolar/TL’deki yükseliş çerçevesinde yönünü yukarı çevirdi ve 800 TL’yi test etti. Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu ve Stratejist Rıdvan Baştürk, ekonomist.com.tr okuyucuları için hem ons hem de gram altındaki son görünümü değerlendirdi ve öngörülerinin paylaştı. Gram altında TL bazlı olarak orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyelin daha yüksek olduğu söyleyen Baştürk; olası geri çekilmelerin alım fırsatı verebileceğini kaydediyor.

Son zamanlar altının hem ons hem de gram fiyatında karışık fiyatlamalar görülüyor. Ons tarafında fiyatlamalarda etkili olan en önemli unsur ise ABD tahvil faizlerindeki yükseliş. ABD 10 yıllıklar dün yüzde 1,75’in üzerine çıkarak 2021 Nisan başından bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, dolar endeksi ise 96 – 96,40 bandında hareket ediyor.

SATIŞLAR ARTTI

ABD 10 yıllıklarında hızlanan yükseliş ise değerli metallerdeki satış baskısının artmasına yol açtı. Böylelikle 1.800 dolar seviyesi altına gerileyen ons altın, 1.786 dolar seviyesine kadar inerek 100 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırdı. Mevcutta ise 1.790’lardaki seyir sürüyor.

ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksindeki yükseliş potansiyeli çerçevesinde değerli metallerdeki yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceğine yönelik görüş korunuyor. Opsiyon fiyatlamalarından türetilen olasılıklara bakıldığında FED’in mart ayında faiz artırma ihtimalinin yüzde 80 olarak fiyatlandığı görülüyor. Bu çerçevede değerli metallerdeki baskının devam etmesi bekleniyor.

YENİDEN 800 TL’Yİ TEST ETTİ

Gram altında ise yurtiçinde dolar kuruna bağlı olarak fiyatlamalar sürüyor. Dolar/TL 13,85’lerin üzerinde seyrederken gram altın da 800 TL’yi gördü. Uzmanlara göre; kurda yükselişin devam etmesi ve üçüncü günde de tarihi zirvelere yakın yerlerde fiyatlanması yeni bir TCMB müdahalesi üzerinde düşüncelere yol açabilir. Ancak gram altında TL bazlı olarak orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyel daha yüksek görülüyor.

Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu ve Stratejist Rıdvan Baştürk, ekonomist.com.tr okuyucuları için altındaki son görünümü değerlendirdi ve beklentilerini paylaştı:

ABD FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN ETKİSİ

Küresel piyasalar yeni yıl ile birlikte ABD faizlerinin gerçekliğiyle karşılaştı. Aralık ayında yüzde 1,35’e kadar gerileyen faizler, yeni yılın ilk haftasında yüzde 1,75’i test etti. Hatırlanacağı üzere FED, 2021 Aralık ayı toplantısında tahvil alımlarını 2022 Mart ayında bitireceğini açıklarken bu yıl üç faiz artırımı öngörmüştü. Normal şartlarda aralık ayında olması gereken yükselişler yeni yıl ile başladı. Piyasada gecikmeli de olsa gerçek bir fiyatlama görüyoruz. Faizlerdeki bu yükseliş piyasaları rahatsız etti. Bu süreçte riskli varlıklar ve emtialar baskı altında kaldı. Gelecek aylarda faizlerdeki yükselişin devamını ve yüzde 1,98’e ulaşmasını bekliyorum. Tabii bunun için verilerin de destekleyici olması gerekiyor. Bugün açıklanacak olan istihdam verileri bu açıdan önemli olacak. Güçlü bir istihdam veri seti gelirse dolar endeksi ve faizlerdeki yükseliş sürebilir.

ONSTA BASKI ARTIYOR

ABD faizlerindeki yükseliş ons altını baskı altında tutuyor. Faizler ile ons altın arasındaki ters korelasyon bu hafta net bir şekilde çalıştı. 1.832 seviyelerinden 1.785’e doğru geri çekilen bir ons altın gördük. Genel görünümde ons altındaki baskının sürmesini ve yükselişlerin kademeli satış fırsatı vermesini bekliyorum. Zaten bir süredir ana stratejim bu yönde ilerliyor.

GRAMDA POTANSİYEL VAR MI?

Gram altında ise karışık bir fiyatlama var. Ons altın düşerken dolar kuru ise yükseldi. Bu kapsamda gram altında net bir seyir görmedik. Kur korumalı mevduat sistemi açıklandıktan sonra her ne kadar kurdaki oynaklık azalıp nispeten dengelenme sağlansa da orta-uzun vadede bunun sürdürülebilirliği soru işareti olacak. Bir de FED’in devreye gireceğini düşünürsek kurda trend olarak bir düşüş olma ihtimalini zayıf görüyorum. Ons altının düşüp, dolar kurunun yükseldiği bir ortamda ise gram altın yorumlamak oldukça zor olacak. Gram altında TL bazlı olarak orta-uzun vadede yukarı yönde potansiyelin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Olası geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.