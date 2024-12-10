ARA
DOLAR
34,85
0,07%
DOLAR
EURO
36,71
-0,16%
EURO
GRAM ALTIN
2996,62
0,70%
GRAM ALTIN
BIST 100
10139,56
-1,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın güne nasıl başladı? 10 Aralık altın fiyatları yorumu

Altın güne nasıl başladı? 10 Aralık altın fiyatları yorumu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 988 liradan satılıyor.

10 Aralık 2024 | 11:06
Son Güncellenme: 10 Aralık 2024 | 11:06
Altın güne nasıl başladı? 10 Aralık altın fiyatları yorumu

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 2 bin 976 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 988 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 670 dolardan işlem görüyor.

ABD'de yılın son faiz kararı öncesinde makroekonomik veriler yakından takip edilirken, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve siyasal belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman altına olan talep devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 17-18 Aralık'ta düzenleyeceği yılın son toplantısında alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem izleyeceği para politikasını etkilemesi bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, kasımda 0,1 puan artışla yüzde 3'e yükseldi.

Analistler, söz konusu verinin yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesinde enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişelerini desteklediğini belirterek, enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 90 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Öte yandan, Orta Doğu'daki gelişmeler yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, İsrail ordusunun, Suriye'de hava saldırılarıyla 250 hedefi vurduğu bildirildi. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,19 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,1'den güne başladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 750 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 650 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2996,62 0,7%
  • ALTIN ONS 2674,96 0,64%
  • BIST 100 10139,56 -1,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,738 0,343%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41626 -0,06633%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,35 2,3476%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,8468 0,0712%
  • EURO/DOLAR 1,0526 -0,2407%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7149 -0,1558%
  • STERLIN/DOLAR 1,27516 0,02039%
Borsa Haberleri
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL