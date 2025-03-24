Altın güne nasıl başladı? 24 Mart altın fiyatları

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3 bin 678 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 693 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 140 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının hemen altında 3 bin 23 dolardan işlem görüyor.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerde "esnek" olabileceklerine işaret etmesi azalan risk iştahının canlanmasına katkı sağlarken önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik konuları görüşmek amacıyla yapılan görüşmenin verimli geçtiğini kaydederek, toplantıda enerji başta olmak üzere önemli konuları ele aldıklarını vurguladı.

Bunula birlikte dün, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum hayatını kaybetti.

Yurt içinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin destek, 3 bin 60 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.