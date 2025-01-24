Altın güne nasıl başladı: 24 Ocak yorumu

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 154 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 773 dolardan işlem görüyor.

Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, Trump'ın faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, düşük petrol fiyatları ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ve büyüme için olumlu etkilerinin olabileceğini ifade etti.

Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 790 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 750 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA