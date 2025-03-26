Altın güne nasıl başladı? 26 Mart altın fiyatları

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 688 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 696 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 110 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 3 bin 25 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarife politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin etkileriyle birlikte varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Gelecek hafta ABD'nin tarifeler konusunda alacağı kararlar ve diğer ekonomilerden gelecek karşılıklar başlıca soru işaretleri arasında bulunurken, ABD yönetiminin son dönemde konuya ilişkin ılımlı yönde gelişen tavrı dünya genelinde konuya ilişkin iyimserlikleri besliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması konusunda tarafların müzakere masasına oturmayı kabul etmesi de bir süredir yüksek seyreden tansiyonun yatışmasına katkı sağlayan bir diğer önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek. Bu, aslında mutabık oldukları bir konuydu, sonra bozuldu. Ancak bunu çözeceğiz. Ateşkesin izlenmesi için diğer ülkeler de sürece dahil olacak." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan, yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı kaydedildi.

Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini ifade ederek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 40 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.