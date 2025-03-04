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Altın fiyatları güne nasıl başladı: 4 Mart yorumu

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 3 bin 385 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 330 liradan satılıyor.

04 Mart 2025 | 10:19
Son Güncellenme: 04 Mart 2025 | 10:31
Altın fiyatları güne nasıl başladı: 4 Mart yorumu

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazanarak 3 bin 384 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 385 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 610 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 330 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybederek 2 bin 887 dolardan işlem görüyor.

ABD’nin, Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla yükselen risk algısı varlık fiyatlarını etkilerken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımları da geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Analistler, ABD'nin tarifelerinin ticaret savaşı endişelerini artırdığını belirterek, başta tarım dışı istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündeminin ve dünya genelindeki siyasi ve jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 870 dolar seviyesinin destek, 2 bin 910 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. AA

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Arçelik, temettü kararını duyurdu
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Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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