GÜBRETAŞ’tan görevlendirme açıklaması… Bugün GÜBRETAŞ’a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildiği açıklanmıştı. Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, tespit edilen 3,5 milyon onsluk altın varlığına ilişkin, “Bugünkü fiyatlar üzerinden ortaya koymaya kalktığımızda, yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” demişti.

GÜBRETAŞ, İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Karaman‘ın, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildiğini duyurdu.

GÜBRETAŞ’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Şirketimizde İşletmeler ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Mahmut Karaman, 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, bugün itibariyle Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.” ifadelerine yer verildi.