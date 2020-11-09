Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.
Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın açıklamaları sonrası düşüşü hızlanan dolar/TL’nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiren analistler, aşı ile ilgili haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar desteğinin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini vurguladı.
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