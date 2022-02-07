Türkiye’nin altın ithalatı ocak ayında 3,6 ton oldu. 2021 yılı ithalatı ise 55 bin 950 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin 2022 yılı Ocak ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 68,8 düşüşle 3 bin 577 kilogram oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat 11 bin 464 kilogram seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre aynı ayda gümüş ithalatı 30 bin 599 kilogram oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 46 bin 203 kilogram olmuştu.

Yıllara göre altın ithalatı…