Uluslararası piyasalar altının ons fiyatı 1900 dolar seviyesinin üzerinde çıktı. Altının gram fiyatı ise, 9 Kasım 2020’den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Analistler altının 1907 dolar üzerinde tutunmayı sürdürdüğü takdirde teknik olarak 1960 doları test edebileceğine işaret ediyor.

2021 Ocak ayından bu yana ilk kez 1900 doları aşan ons altının yükselişinde dolar endeksinin psikolojik sınır olan 90 puanın altına gerilemesinin yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin 1.56 gerilemesi de etkili oldu.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.906 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 519,2 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 519,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını da 3.470 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.