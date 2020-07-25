Bu hafta borsa, altın ve Euro kazandırdı, dolar kaybettirdi. Altının gram satış fiyatı ise yüzde 4,91 artarak haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

BIST 100 endeksi, en düşük 117.160,50, en yüksek 120.585,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 artarak 119.201,63 puandan tamamladı.

ALTIN BU HAFTA YÜZDE 4,91 DEĞERLENDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. Geçen hafta 648,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679,00 liraya yükseldi.

DOLAR GERİLEDİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kaybederek 6,8490 liraya geriledi, Euro ise yüzde 1,38 artışla 7,9570 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.