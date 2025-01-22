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Altına Trump ve Çin etkisi: Rekora yaklaştı

ABD’de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın neden olduğu belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını yeniden 2 bin 755 doların üzerine çıkararak, rekor seviyeye yaklaştırdı.

22 Ocak 2025 | 14:11
Altına Trump ve Çin etkisi: Rekora yaklaştı

Güvenli liman varlıklardan olan altın jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem de dünya genelinde faiz oranlarının ekonomide durgunluk endişesiyle düşeceğine ilişkin değerlendirmelerle yükseliş eğilimine devam ediyor.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık 125 dolar değer kazanırken, değerli metal Ekim 2024’teki 2 bin 790 dolarlık rekor seviyesine yaklaşıyor.

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2 bin 758 dolara yükseldikten sonra TSİ 12.20'de önceki kapanışın yüzde 0,36 üzerinde 2 bin 754 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altının bu performansında merkez bankalarının altın alımları ve merkez bankalarının sıkı para politikasından dönüşünün devam edeceğine ilişkin değerlendirmeler de etkili oluyor.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra diğer ülkelerden gelen mallara yönelik ithalat tarifeleri tehdidini sürdürdü.

Bu tehditler Kanada, Meksika, Çin'i hedef alırken, Trump Avrupa Birliği’nin ABD’ye karşı ticaret fazlasını da eleştirdi.

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak, yeni Trump yönetiminin politikalarının da altın fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağına işaret ederek, Trump’ın yemin töreninde alınan çok sayıda siyasi kararın ABD'de enflasyonu ve ulusal borcu daha da artıracağına dair endişeler olduğunu kaydetti.

Hindistan ve Çin'deki özel yatırımcıların da başka yatırım fırsatlarının olmaması nedeniyle büyük miktarlarda altın satın aldığını aktaran analistler, Hindistan'ın altın üzerindeki ithalat vergilerini düşürmesinin altına olan talebin artmasına yol açtığını belirtti.

Bazı analistlere göre ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasıyla birçok yatırımcı tahvilden ziyade altına yatırım yapmayı tercih ediyor.

Bu arada, Çin Merkez Bankası, Kasım 2024’ten beri yaklaşık 15 ton altın satın alırken, bu alımlar da altının ons fiyatını yukarı yönlü destekliyor. AA

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