Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, yeni günde 410 lira seviyelerine kadar çıktı.
Gram altın şu dakikalarda 409 lira seviyelerinde yer alıyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 671 lira, Cumhuriyet altını 2.671 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1860 dolardan işlem görüyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.
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