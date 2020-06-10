Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Ekonomist editörü Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın hazırladığı 1 Soru 1 Cevap’ta altın fiyatlarını değerlendirdi. Altında düşüş sürer mi? Altın alımı için doğru zaman mı? İşte Enver Erkan’ın altın analizi:

“Küresel çapta altın fiyatlarının düşmüş olması, içeride dolar TL kurunun düşmesi için bizim yeni gelişmelere ihtiyacımız olması bu iki değişkenin çarpan etkisi anlamında altın fiyatlarını etkileyecektir. Aşağı yönlü potansiyel sınırlı ise eğer yatırımcının uzun vadeli düşünmesi ve sabırlı olması şartıyla gelinen seviyeleri değerlendirebileceğini söyleyebiliriz.”