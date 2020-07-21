Piyasalardaki bol likidite ve güven liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.

Yurtdışında ons altın, 1824 dolarla tarihi zirvesini yenilerken, buna paralel olarak gram altın da 404 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı.

İstanbul Kapalıçarşı‘da, bugün kapanışta çeyrek altın 656,00 lira, Cumhuriyet altını 2.687,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 404,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: