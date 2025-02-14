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Altında yükseliş sürüyor mu?: 14 Şubat yorumu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 414 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 5 bin 670 liradan, cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor.

14 Şubat 2025 | 10:20
Altında yükseliş sürüyor mu?: 14 Şubat yorumu

 

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 397 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla, 3 bin 414 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 primle 2 bin 933 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı plan geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 950 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti. AA

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