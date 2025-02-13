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Altının fiyatları güne nasıl başladı? 13 Şubat yorumu

Çeyrek altın 5 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 510 liradan satılıyor.

13 Şubat 2025 | 10:03
Son Güncellenme: 13 Şubat 2025 | 11:06
Altının fiyatları güne nasıl başladı? 13 Şubat yorumu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 384 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 367 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 384 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 650 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.

ABD'de fiyat artışlarının hızlandığına işaret eden veriler, Fed'in faiz indirimlerine temkinli yaklaşımını sürdüreceğine dair öngörüleri güçlendirirken, varlık fiyatlamalarını da zorlaştırıyor.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirterek, bugün açıklanacak üretici enflasyonundan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 930 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti. AA

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