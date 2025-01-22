Altının güne nasıl başladı: 22 Ocak yorumu

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,5 artışla 3 bin 141 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 149 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 570 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 747 dolardan işlem görüyor.

ABD'deki yeni yönetimin ticari tarife uygulamalarının ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği yönündeki tahminler ve söz konusu tarifelerin uluslararası ticarete etkilerine dair belirsizlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yatay seyirle 108,1 seviyesinden güne başladı.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı ticaret politikalarının güvenli liman talebini artırması ve zayıf seyreden dolar endeksi ile birlikte yükseldiğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 710 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. AA