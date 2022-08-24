Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 10 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 10 bin lira, en yüksek 1 milyon 28 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 1 milyon 10 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 492 milyon 511 bin 500,49 lira, işlem miktarı ise 3.435,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 547 milyon 284 bin 865,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, NBGlobal Kıymetli Madenler ve İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.