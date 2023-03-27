ARA
Bist 100
4997,8
-0,68%
Bist 100
Dolar/TL
19,0888
0,098%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5967
0,2797%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,079
0,2853%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1202,15
-0,91%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altının kilogramı 1 milyon 219 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 1 milyon 219 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 219 bin liraya yükseldi.

27 Mart 2023 | 17:28
Son Güncellenme: 27 Mart 2023 | 17:32
0
Altının kilogramı 1 milyon 219 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 212 bin lira, en yüksek 1 milyon 230 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1 milyon 219 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 468 milyon 883 bin 359,28 lira, işlem miktarı ise 2.873,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 478 milyon 72 bin 161,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessesesi ile Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.213.000,00 1.980,00
En Düşük 1.212.000,00 1.956,00
En Yüksek 1.230.000,00 2.007,00
Kapanış 1.219.000,00 1.964,00
Ağırlıklı Ortalama 1.222.025,25 1.966,11
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.468.883.359,28 
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.873,44 
Toplam İşlem Adedi 78

0
  • ALTIN GRAM - TL 1201,09 -1%
  • ALTIN ONS 1956,9 -1,1%
  • BIST 100 4997,8 -0,68%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0905 0,107%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5957 0,2749%
  • EURO/USD 1,0789 0,2742%
  • INGILIZ STERLINI 1,22779 0,29899%
  • JAPON YENI 131,536 0,756%
  • KANADA DOLARI 1,36865 -0,4343%
  • RUS RUBLESI 76,535 -0,964%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL