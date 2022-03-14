Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 2.088,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 3,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,78 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,31, sanayi endeksi yüzde 1,42, hizmetler endeksi yüzde 1,18 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 41,06 puan ve yüzde 1,78 yükselişle 2.343,20 puandan kapandı.

BIST 100’DE 73 HİSSE PRİM YAPTI, 26’SI GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73’ü prim yaptı, 26’sı geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim,Koç Holding ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin’de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Almanya’da ZEW endeksleri, ABD’de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

– Altının onsu 1.956,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.956,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,60 kayıpla 923 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7521 lira, satışta 14,8112 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,8938 lira, satışta 14,9535 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,59’dan, bileşik getirisi de yüzde 24,98’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0972, sterlin/dolar paritesi 1,3061, dolar/yen paritesi de 117,94 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6,55 düşüşle 103,22 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​