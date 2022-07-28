Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybıyla 2.543,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,78 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,89 ile metal, eşya, makina, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yatay seyirle kapandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,95 puan ve yüzde 0,29 düşüşle 2.698,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45’i prim yaptı, 51’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Şişecam, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puanlık güncellemeyle yüzde 42,8’den yüzde 60,4’e yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 sonunda yüzde 60,4, 2023 sonunda yüzde 19,2 ve 2024 sonunda yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” dedi.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırmasına karşın ABD ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de daralarak (yüzde eksi 0,9) teknik olarak resesyona girmesi sonrasında piyasalarda satış baskısının arttığını bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

2. çeyrek bilançolarla birlikte sektör ve hisse bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini ifade eden analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını aktardı.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya ile Avro Bölgesi’nde büyüme, ABD’de kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi, Japonya’da enflasyonun öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.590 seviyesinin direnç, 2.510 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.756,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.756,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kayıpla 994 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,8919 lira, satışta 17,9636 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 17,8576 lira, satışta 17,9291 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,53’ten, bileşik getirisi de yüzde 22,69’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0165, sterlin/dolar paritesi 1,2128, dolar/yen paritesi de 134,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 yükselişle 102,32 dolardan işlem görüyor.