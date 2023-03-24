Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30,00 puan azalarak 5.031,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 16,57 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.078,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.000,23, en yüksek 5.117,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 5.031,98 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,00, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,73 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,18, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,74 puan ve yüzde 0,73 düşüşle 5.537,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

1 ANALİST YORUMU NE? Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini bildirdi. Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank'ın hisselerinde yüzde 10'u aşan düşüş bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin küresel piyasalardaki endişeleri artırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik belirsizliklerin de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bankanın gelecek iki toplantıda faiz artışlarını durdurması, temmuz ayında ise faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü vurguladı.

2 YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR? Haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi karları, Japonya'da sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

3 Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.100 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

4 YATIRIM ARAÇLARI BU HAFTA NE YAPTI? Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,03 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,6, dolar/TL yüzde 0,3, avro/TL yüzde 1,5 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 4.890,44 ve en yüksek 5.137,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,03 azalarak 5.031,98 puandan tamamladı.

5 BU HAFTA ALTIN Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,6 değer kazancıyla 1.223 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,6 artışla 8.195 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 1.955 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.005 liraya çıktı.