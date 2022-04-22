Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.465,51, en yüksek 2.562,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 azalarak 2.472,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 kayıpla 918,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,09 azalışla 6.150,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.522,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.505,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kazanarak 14,7560 liraya, avro da yüzde 0,54 artışla 15,9050 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,47 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,20 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 84,31 puan azalarak 2.472,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,57 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 2.550,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.465,51, en yüksek 2.561,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,30 azalışla 2.472,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,21, sanayi endeksi yüzde 3,49, hizmetler endeksi yüzde 2,18 ve teknoloji endeksi yüzde 4,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,21 puan ve yüzde 3,40 düşüşle 2.765,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7’si prim yaptı, 93’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.