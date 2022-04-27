Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kazancıyla 2.451,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,47, hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,97 puan ve yüzde 1,51 yükselişle 2.745,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60’ı prim yaptı, 38’i geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu’nun ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD’de büyüme, Almanya’da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Japonya’da perakende satışlar ve sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB’nin yılın ilk Enflasyon Raporu’nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

– Altının onsu 1.885,20 dolar

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.885,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 905 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7859 lira, satışta 14,8451 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7566 lira, satışta 14,8158 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0552, sterlin/dolar paritesi 1,2531, dolar/yen paritesi de 128,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 düşüşle 103,80 dolardan işlem görüyor.