Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.625,06 puana, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,61 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,86 puan ve yüzde 0,11 düşüşle 1.767,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36’sı prim yaptı, 62’si geriledi.

Petkim, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 1.625,06 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazelerken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.643,82 puana taşıdı.

Analistler, Çinli emlak devi Evergrande’nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki etkisinin devam ettiğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?

Yarın dünyanın önde gelen merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD’de tüketici güven endeksinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Petkim 8.517.897.371 Garanti Bankası 3.529.426.851 Türk Hava Yolları 1.956.486.821 Tüpraş 1.681.250.937 Şişe Cam 1.335.859.279 Kardemir (D) 1.234.172.177 SASA Polyester 1.171.732.956 Ereğli Demir Çelik 1.159.974.421 ASELSAN 972.614.385 Yapı ve Kredi Bankası 932.694.127 Koza Altın 874.717.472 Akbank 627.878.970 Ford Otosan 565.729.626 İş Bankası (C) 465.051.293 Doğan Holding 414.256.314 Emlak Konut GMYO 393.524.567 Şok Marketler Ticaret 379.108.226 Koç Holding 366.209.018 Pegasus 360.939.687 Turkcell 359.986.008

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 41,52 37,76 9,96 Alkim Kimya 17,34 16,33 6,18 Petkim 7,65 7,25 5,52 Enka İnşaat 12,12 11,60 4,48 İş GMYO 2,28 2,19 4,11 Aygaz 20,10 19,33 3,98 Mavi Giyim 78,85 75,90 3,89 Kordsa Teknik Tekstil 28,66 27,72 3,39 Brisa 23,30 22,54 3,37 İskenderun Demir Çelik 15,23 14,75 3,25 Şok Marketler Ticaret 13,10 12,70 3,15 Ford Otosan 209,50 203,50 2,95 Biotrend Çevre ve Enerji 21,80 21,20 2,83 Anadolu Grubu Holding 30,78 30,02 2,53 Koza Altın 113,70 111,50 1,97 Koza Madencilik 17,47 17,15 1,87 Eczacıbaşı İlaç 6,07 5,98 1,51 Kardemir (D) 7,42 7,31 1,50 Doğan Holding 2,80 2,76 1,45 Turkcell 17,14 16,92 1,30

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK GERİLEYEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 2,04 2,11 -3,32 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,55 1,60 -3,13 Verusa Holding 46,84 48,30 -3,02 Gübre Fabrikaları 66,05 67,80 -2,58 Torunlar GMYO 3,83 3,93 -2,54 Parsan 31,36 32,16 -2,49 Global Yatırım Holding 2,00 2,05 -2,44 Deva Holding 24,02 24,60 -2,36 Türk Hava Yolları 17,72 18,13 -2,26 Esenboğa Elektrik 28,72 29,38 -2,25 Gözde Girişim 7,03 7,19 -2,23 Halk GMYO 2,67 2,73 -2,20 Vakıflar Bankası 3,69 3,77 -2,12 Aydem Enerji 6,59 6,73 -2,08 Ege Endüstri 1.388,80 1.418,30 -2,08 Bera Holding 9,50 9,70 -2,06 QUA Granite Hayal Yapı 11,50 11,72 -1,88 Yataş 13,09 13,34 -1,87 Erbosan 127,10 129,30 -1,70 Yapı ve Kredi Bankası 3,08 3,13 -1,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.862,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,30 kazançla 588 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9101 lira, satışta 9,9498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,7743 lira, satışta 9,8135 lira olarak belirlemişti.