Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,16 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 2.590,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 41’i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul’un pozitif ayrıştığını ifade etti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa’dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, yarın ABD Merkez Bankası’nın toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Yarın veri gündeminde Almanya’da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi, Çin’de imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 ve 2.250 seviyelerinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.929,75 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.929,75 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,01 kayıpla 914 bin 370 liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,6853 lira, satışta 14,7441 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,6760 lira, satışta 14,7348 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 23,40’tan, bileşik getirisi de yüzde 24,77’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0929, sterlin/dolar paritesi 1,3118, dolar/yen paritesi de 123,35 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 düşüşle 106,92 dolardan işlem görüyor.