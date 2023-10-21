ARA
Bist 100
7510,68
-3,33%
Bist 100
Dolar/TL
27,9879
0,0579%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6871
0,0396%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0596
0,1039%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1782,94
0,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,43 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,70, avro/TL yüzde 1,40, altının gram satış fiyatı yüzde 4,55 değer kazandı.

21 Ekim 2023 | 09:19
Son Güncellenme: 21 Ekim 2023 | 11:08
0
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 7.446,97 ve en yüksek 8.252,32 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,43 değer kaybederek 7.510,68 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 4,55 artışla 1.791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12.035 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.817 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.946 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,70 değer kazancıyla 28,0060 liraya, avro ise yüzde 1,40 kazançla 29,6380 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,27 ile "Kıymetli Maden'' fonları oldu.

İlgili Haberler
Fed jeopolitik risklere karşı piyasaları uyardı
Fed jeopolitik risklere karşı piyasaları uyardı
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (16-20 Ekim 2023)
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (16-20 Ekim 2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1782,94 0,41%
  • ALTIN ONS 1981,42 0,35%
  • BIST 100 7510,68 -3,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,9879 0,0579%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6871 0,0396%
  • EURO/USD 1,0596 0,1039%
  • INGILIZ STERLINI 1,21645 0,16592%
  • JAPON YENI 149,849 0,035%
  • KANADA DOLARI 1,37155 -0,02296%
  • RUS RUBLESI 95,45 -1,4048%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da
130 şubesi olan Alman moda zinciri iflas etti
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Dünyadaki tüm ülkeleri uçmadan gezdi: Maliyetini paylaştı
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi?
Bu hafta vizyona giren 7 yeni film
Borsa sert düştü, altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı
Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film
Şampiyon taylardan TİGEM'e rekor gelir: En yüksek gelir Eflah'da
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL