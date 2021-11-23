23 Kasım gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum. Altının gram fiyatı, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle bugün yüzde 11 artışla 740,70 lira ile yeni rekorunu kırdı.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 664,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 15:25 itibarıyla yüzde yüzde 11 yükselişle 740 ile yeni rekor kırdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın yüzde 6 artışla 1.210 lira, Cumhuriyet altını da yüzde 12 yükselerek 4962 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, 1 796 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, yükselen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatındaki tepki yükselişini sınırladığını söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa’da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının hızlı artmasına neden olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 dolar seviyelerinin direnç, 1.780 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.