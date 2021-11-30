30 Kasım gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 742 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 738,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 741,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.214 lira, Cumhuriyet altını da 4.950 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor. Güncel Altın Fiyatları

Döviz Kurları

Omicron hakkında henüz cevaplanmamış 3 soru Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar kurundaki artışın da etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarının hızlı yükseldiğini söyledi. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 12,87 seviyesinde bulunuyor. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının yanı sıra Almanya’da işsizlik, Avro Bölgesi’nde enflasyon ve ABD’de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Omicron varyantına yönelik haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Analistler, bugün ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ile New York Fed Başkanı John Williams’ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.