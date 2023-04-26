ARA
Bist 100
4795,09
-1,96%
Bist 100
Dolar/TL
19,4256
0,0051%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4707
0,73%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1053
0,6969%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,6
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Darphane'nin altın üretiminde 'patlama' yaşandı

Darphane'nin bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre çeyrek altın üretimi yüzde 273, toplam altın üretimide yüzde 408 arttı.

26 Nisan 2023 | 12:26
Son Güncellenme: 26 Nisan 2023 | 13:02
0
Darphane'nin altın üretiminde 'patlama' yaşandı

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı döneminde çeyrek altın üretimi şöyle:

2023 yılı

Çeyreklik (adet)
Ocak 2.211.250
Şubat 2.243.580
Mart 1.312.110
Toplam 5.766.940


2022 yılı

Çeyreklik (adet)
Ocak 824.110
Şubat 438.590
Mart 284.260
Toplam 1.546.960

Toplam altın üretiminde büyük artış

Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta "patlama" yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artış kaydedildi.

2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı dönemindeki altın üretimi şöyle:

2023 yılı 
Toplam altın üretimi (Adet)
Ocak 3.890.553
Şubat 3.775.521
Mart 2.222.276
Toplam 9.888.350


2022 yılı 
Ocak 1.304.714
Şubat 722.212
Mart 394.746
Toplam 2.421.672

BU HABERLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

 

 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,6 0,03%
  • ALTIN ONS 1997,51 0,02%
  • BIST 100 4795,09 -1,96%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4256 0,0051%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4707 0,73%
  • EURO/USD 1,1053 0,6969%
  • INGILIZ STERLINI 1,24716 0,50407%
  • JAPON YENI 133,664 -0,053%
  • KANADA DOLARI 1,36278 0,00147%
  • RUS RUBLESI 81,628 0,961%
Günün En Çok Okunanları
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
25 Nisan borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Ünlü ekonomistler İstanbul'da buluşuyor
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Başarılı girişimciler yetiştiren 70 ailenin yapmadığı 4 ortak özellik
Yapı Fuarı-Turkeybuild 26 Nisan’da Kapılarını Açacak!
ABD pazarında büyümeye odaklandı
Binance.US, 1,3 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti
Kur korumalı mevduatta yeni düzenleme
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL