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Darphaneden çeyrek ve gram altın üretimi durdu iddialarına yanıt

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda üretimin durmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

09 Ağustos 2024 | 12:59
Darphaneden çeyrek ve gram altın üretimi durdu iddialarına yanıt

Darphane'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

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