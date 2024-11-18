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Dev bankadan altın için rekor beklentisi

Altın Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının ardından negatif bir seyir izlerken, Goldman Sachs gelecek yıl için rekor beklentisini korudu.

18 Kasım 2024 | 09:47
Dev bankadan altın için rekor beklentisi

ABD Başkanlık seçiminden sonra yüzde 7 düşen altın, en az 13 ABD başkanlık seçimi sonrasındaki en kötü iki günlük performansını sergilerken, Goldman Sachs rekor beklentisini korudu.

Bankaya göre altın, merkez bankalarının alımları ve ABD'nin faiz indirimleri sayesinde gelecek yıl rekor seviyeye yükselecek.

Bloomberght'de yer alan habere göre 2025'te en çok işlem görecek emtialar arasında altını sıralayan Goldman Sachs, fiyatların Donald Trump'ın başkanlığı döneminde primlerini artırabileceğini söyledi.

ABD tahvilleri gibi ons altın fiyatları da Trump zaferinden olumsuz etkilendi. Altın fiyatları, hisselerden Bitcoin’e diğer varlık sınıflarında yaşanan yükselişine rağmen, ABD başkanlık seçim gününden bu yana neredeyse yüzde 7 düştü.

Deutsche Bank’a göre, Cumhuriyetçi adayın kazanmasının hemen ardından geçen iki günde altının performansı en az 13 ABD başkanlık seçimi dönemindeki en kötü performans oldu. Joe Biden’ın 2020’deki başkanlık seçimi zaferi sonrası iki günde yüzde 2,9 yükselen altın, önceki 7 seçim gününde de aynı süre zarfında artış kaydetmişti.

Trump’ın seçim zaferinin netleşmesinin ardından geçen iki günde ise altın yüzde 1,4 oranında geriledi. Doların, özellikle de Trump zaferinin ardından değer kazanmasının yanı sıra ABD ekonomisinin iyi durumda olması, Fed’in faiz indirmede aceleci davranmayacağı beklentileri de altın için olumsuz bir faktörler arasında yer aldı.

US Bank Kıdemli Yatırım Stratejisi Direktörü Rob Haworth, “İnsanların altınla gerçekten ilgilenmeye başladığı zamanlar, başka hiçbir şeyin işe yaramadığı zamanlardır. Hisse senetleri iyi çalışıyor; hatta düşük kaliteli kurumsal tahvillerde sağlam getiriler görüyorsunuz. Dolayısıyla portföyünüzü büyütmek için alternatif kaynaklar arama olasılığınız azalıyor” dedi.

John Hancock Investment Management Baş Yatırım Stratejisti Matt Miskin de ABD ekonomisinin geri kalanı şu anda çok güçlü görünürken, altında alımın aykırı bir strateji olacağını öngördü. Miskin, “Şu anda ister temel ister jeopolitik açıdan olsun, çok az risk var. Bu tür ortamlarda momentuma karşı çıkmak kolay değil” yorumunu yaptı.

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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
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