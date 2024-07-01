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En çok altın alımı yapan ülkeler: Listeye Türkiye damga vurdu

Merkez bankaları Mayıs ayında net 10 ton altın satın aldı. Türkiye mayısta 2., yılbaşından bu yana en büyük alıcı ülke konumunda oldu.

01 Temmuz 2024 | 16:52
Son Güncellenme: 01 Temmuz 2024 | 16:55
En çok altın alımı yapan ülkeler: Listeye Türkiye damga vurdu

Dünya Altın Konseyi (WGC), altın istatistiklerini açıkladı. Raporda, IMF ve diğer kamuya açık veri kaynaklarından alınan verilerine göre merkez bankalarının mayısta 10 ton net alım yaptığı bildirildi. 

Rapora göre, aylık brüt alımlar 23 tona düştü, buna karşılık 12 ton brüt altın satışı gerçekleşti. 

Mayıs ayı işlemlerine gelişmekte olan piyasa merkez bankaları öncülük etti. 

Polonya liste başı 

Polonya Merkez Bankası ay boyunca 10 tonla en büyük altın alıcısı oldu.

Türkiye mayısta 2., yılbaşından bu yana en büyük alıcı konumunda 

Polonya'yı 6 tonla Türkiye Merkez Bankası, 4 ton Hindistan Merkez Bankası ve 3 tonla Çek Cumhuriyeti  takip etti. 

WGC raporuna göre yılbaşından bu yana brüt alımlar ve satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olsa da alım gücü 2024 yılında da devam ediyor. Bu dönemde en büyük alıcı 40 tonu aşkın alımla Türkiye oldu. Türkiye'yi Çin ve Hindistan izledi. 

 

 

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