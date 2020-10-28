Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 498,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 498,70 liradan işlem gördü.
Altının ons fiyatı, yüzde 1,69 düşüle 1875 dolar seviyesine geriledi.
Altının ons fiyatının ABD’de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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