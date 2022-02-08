Son dönemde düşüş trendinde olan gram altın, dolar/TL’nin 13,60 seviyesini aşmasıyla bugün 800 TL’ye dayandı. Uzmanlar, gram altının yılın ilk çeyreğinde 800-850 TL fiyat aralığında seyredeceği öngörüsünde birleşirken bu noktada dolar/TL’deki fiyatlamalar yakından izlenecek. Kur etkisinin TL bazlı altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin devamına neden olabileceği kaydediliyor. Gelişmiş ülke merkez bankalarının içinde bulunduğu sıkılaşma döngüsünün global faiz hadlerindeki yükselişi sürdürebileceği beklentisiyle ons altındaki yükselişler karşısında ise temkinli olunması öneriliyor. Piyasalar tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarına dair öngörüleri uzman isimlerle konuştuk.

Şubat ayına 13,38 seviyesinden başlayan dolar/TL’de, son bir haftadır kademeli bir yükseliş hareketi görülüyor. 3 Şubat’ta 13,57’yi gören dolar/TL, dün 13,60’dan kapandı. Bugün itibarıyla ise 13,60’ın üzerinde, 13,62-13,65 bandındaki fiyatlamalar sürüyor. Bir süredir 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde seyretmekte olan dolar/TL, bu ortalama üzerinde kalmaya devam ediyor.

Kurdaki bu hareketlenme, bir süredir düşüş trendinde olan gram altını da etkiledi. 31 Ocak’ta 769 TL’ye kadar gerileyen gram altın yeniden yükselişe geçti. 3 Şubat’ta 788 TL’ye çıkan gram altın, dünü ise 795 TL’den tamamladı. Bugün itibarıyla gün içi hareketlerde en yüksek 799 TL’yi gören sarı metal, 795-800 TL bandındaki seyrini sürdürüyor. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gramda 800 ve 810 TL

seviyelerinin direnç, olası satış baskısı durumunda ise 780 TL ve 770 TL seviyelerini ise destek olarak takip edilebileceği kaydediliyor.

ONS ALTINDA YÖN NEREYE?

Ons altın tarafında da karışık bir seyir var. 25 Ocak’ta 1.850 dolara yaklaşan ons altın, ocak ayının son günlerinde sert satışlarla karşılaştı ve ocak ayını 1.797 dolar seviyesinden tamamladı. Dün ise gün içinde 1.824 doları gören ons altın, son iki haftanın zirvesine çıktı. Jeopolitik risklerin ve dolar endeksinde etkili olmaya devam eden zayıf seyrin fiyatları desteklediği takip ediliyor. Piyasalardaki faiz artırım beklentilerine karşın, enflasyonist risklerin ön planda olması ve jeopolitik belirsizlikler kıymetli madeni destekliyor. Ancak henüz eski kanal içerisine giremeyen ons altında kanal sınırından gelen tepki satışlarının da kalıcı olamadığı analizi yapılıyor.

Tacirler Yatırım analistleri; alternatif getirilerdeki yükseliş eğiliminin ons altın için önemli bir potansiyel oluşmasına engel olduğunu belirtiyor. Kurum analistleri, şöyle devam ediyor: “Öyle ki gelişmiş ülke merkez bankalarının içinde bulunduğu sıkılaşma döngüsünün global faiz hadlerindeki yükselişin devamını getirmesi bekleniyor. Bu görünüm altında ons altındaki yükselişler karşısında temkinli olmaya devam ediyoruz. Teknik görünüme dönecek olursak, bu hafta içerisinde fiyatların eski kanal sınırındaki hareketini takip edeceğiz. Ons altının eski kanalının içerisine giriş yapamaması durumunda mevcut yükseliş çabası teknik bir düzeltme olarak sınırlı kalabilir ve 1.800 dolar seviyesi üzerinde hareket satış fırsatı sunulabilir. Bu senaryo altında olası geri çekilmelerde ilk etapta 1.800 dolar desteği, ardından 1.793 dolar ve 1.788 dolar destekleri takip edilecek. Ons altının yükselişini sürdürmesi ve geçen hafta kırdığı kanala yeniden giriş yapması durumunda ise 1.830 dolar ve 1.843 dolar dirençleri takip edilecek.”

Piyasalar tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarına dair beklentileri uzman isimlerle konuştuk. Altın fiyatlarıyla ilgili ekonomist.com.tr okuyucularına özel analizler şöyle:

“Gram altın için dolar/TL’yi yakından takip edeceğiz”

Ender Şahin/İnfo Yatırım CEO’su: “Gram altın; doların küresel piyasalardaki değer kaybına ek olarak ons altın ve dolar/TL’deki hareketlilikten de etkilenerek rekor seviyelere yükselmişti. ABD faizlerinin yükselme trendinde olduğu bir dönemde altının ons fiyatında baskı oluşabilir. Gram altın fiyatlamalarının yurt içi dinamiklere bağlı döviz kurların artışı ile birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Eylül ayından bu yana yapılan 500 baz puanlık faiz indirimleri ile dolar/TL’nin 18,00 seviyesini kırmasıyla gram altın rekor seviyeleri test etti. Fakat TL’yi özendirme paketi ve piyasadan satılan dövizlerin etkisiyle dolar/TL, sert geri çekildi. Bu kapsamda paket açıklanmadan önce gram altının yılsonunda 950-1.000 TL bandında olacağını beklerken, dolar/TL’deki sert düşüşe paralel olarak ve 2022 ilk çeyreğinde politika faizinde değişiklik öngörmememiz nedenleriyle gram altının yılın ilk çeyreğinde 800-850 TL fiyat aralığında seyredeceğini öngörüyoruz. Ancak bu fiyatlamalar için dolar/TL’yi yakından takip edeceğimizi hatırlatalım.”

“Ons altın sigorta görevi görebilir”

Uğur Boğday/Ziraat Yatırım Genel Müdürü: “FED’in daha fazla agresifleşebileceği beklentileri değerli maden için önemli bir risk. Diğer yandan, enflasyondaki yüksek seyir değerli madeni destekleyebilecekken, risk iştahındaki olası bozulmalara karşı da ons altın sigorta görevi görebilir. Bu kapsamda, kurdaki yatay görüntü beklentimiz de dikkate alındığında gram altının ilk çeyrekte 800-850 TL arasında olmasını bekliyoruz.”

“Altın portföylerde bulundurulmalı”

Alper Nergiz/GCM Yatırım Genel Müdürü: “Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının önümüzdeki döneme ilişkin sıkı para politikasına yönelik atacağı adımlar ve yeni dönemde de bu adımlarını daha da güçlendireceğine yönelik verdikleri mesajlar ons altın tarafındaki yükseliş eğilimini sınırlandırıyor. Ancak bu durum Jeopolitik risklerle birlikte değerlendirildiğinde altının portföylerde bulundurulabileceğini düşünüyoruz. İlk çeyrek dönem içinde gram altında 800-850 bandında hareketler yaşanabilir”

“Yükseliş eğilimi devam edebilir”

Enver Erkan/Tera Yatırım Başekonomisti: “Altın, yatırımcıların ABD Hazine eğrisi boyunca fiyatlanan getiriler arasında enflasyondan korunmak için alternatifler aramasından etkilenebilir. Para politikasını sıkılaştırma potansiyeline bağlı olarak tahvil getirilerinin yönü de altın açısından belirleyici bir diğer unsur. Yurt içinde ise kur etkisi, TL bazlı altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin devamına neden olabilir. İlk çeyrek dönem içinde gram altında 800-850 TL bandında fiyatlamalar bekliyoruz.”

“820-830 TL’ler olası görülüyor”

Barış Ürkün/Ahlatcı Yatırım Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü: “Gram altın; hem dolar hem de ons altın fiyatından etkileniyor. Son zamanlarda Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğin sıcak çatışmaya dönme ihtimali, ülkeler açısından siyasi ve jeopolitik risk unsuru olarak görülürken güvenli liman olarak görülen ons altının fiyatı da ocak ayının sonunda 1.840 dolar seviyelerini test etti. Dolayısıyla enflasyonunda yüksek seyrettiği bir küresel ortamda FED’in faiz artırımına gidebileceği süreye kadar ons altında 1.850 dolar seviyelerinden fiyatlamaların gerçekleşeceğini ve dolar/TL kurunda fiyatlamaların 12-14 TL bandında olacağını tahmin ediyoruz. Bu beklentilerle; gram altında ilk çeyrekte 820-830 TL seviyelerinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz.”