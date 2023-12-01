ARA
Bist 100
8045,54
1,22%
Bist 100
Dolar/TL
28,9038
0,1175%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4974
0,0377%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0897
0,1194%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1893,2
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Gram altın bugün ne kadar? (1 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Gram altın bugün ne kadar? (1 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 1 Aralık 2023 altın fiyatları…

01 Aralık 2023 | 10:54
0
Gram altın bugün ne kadar? (1 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1897 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,66 düşüşle 1888 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1897 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 41 dolarda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin temkinli değerlendirmelerinin risk iştahını törpülediğini dile getirdi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin talepteki soğumaya işaret ettiğini, bu durumun da Fed'in faiz artırım döngüsünde zirveye ulaştığına yönelik beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Fed'in ileriye yönelik sıkılaştırma eğilimini ortadan kaldırmak için henüz çok erken olabileceğini anımsatan analistler, Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını aktardı.

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Analistler, bugün Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 60 ve 2 bin 70 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1893,2 0,17%
  • ALTIN ONS 2037,28 0,05%
  • BIST 100 8045,54 1,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9038 0,1175%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4974 0,0377%
  • EURO/USD 1,0897 0,1194%
  • INGILIZ STERLINI 1,2647 0,18497%
  • JAPON YENI 148,13 -0,079%
  • KANADA DOLARI 1,35222 -0,34086%
  • RUS RUBLESI 89,914 -0,0678%
Günün En Çok Okunanları
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
Büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı
Büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı
Gmail kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kurtarmak için bilmeniz gerekenler
GERİ
İLERİ
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
Büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL