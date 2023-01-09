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Gram altın haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.135 lira seviyesinde işlem görüyor.

09 Ocak 2023 | 11:09
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Gram altın haftaya yükselişle başladı

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 artışla 1.124 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 1 artışla 1.135 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,83 değer kazanmasının ardından, bugün de yüzde 0,6 artarak 1.881 dolarla 9 Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin aralıkta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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