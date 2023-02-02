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Gram altın rekor tazeledi (2 Şubat 2023)

Fed'in faiz artırım kararının ardından altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Altının ons fiyatı 1.958 dolara yükselirken, gram altın 1.184 lira çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

02 Şubat 2023 | 11:00
Son Güncellenme: 02 Şubat 2023 | 11:04
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Gram altın rekor tazeledi (2 Şubat 2023)

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,23 artışla 1.181 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,25 üzerinde 1.184 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 değer kazancıyla günü 1.954 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.958 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltirken, bugün gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dünkü basın toplantısında ilk defa dezenflasyonist sürecin başladığını dile getirirken, cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ay Fed'in yüzde 83 ihtimalle 25 baz puan faiz artırması öngörülürken, mayıstan itibaren bankanın faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığına değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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