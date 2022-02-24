Altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla beraber yükselişini hızlandırdı. Ons altın Ocak 2021’den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 doları gördükten sonra 1.942 dolara çekildi. Gram altın fiyatı yüzde 4 yükseldi.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 848,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyarak saat 11.20 itibarıyla yüzde 4,3 artışla 885 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.458 lira, Cumhuriyet altını da 5.713 liradan satılıyor.

Rusya’nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından altın ve petrol fiyatları hızla yükselirken, dolar da diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları görürken, altının ons fiyatı ise Ocak 2021’den bu yana en yüksek seviye olan 1.949 dolara kadar çıktı. Ons altın şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 1.942 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını açıklamasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapatırken, Ukrayna’da sıkı yönetim ilan edildi.

Gelişmelerin ardından Biden’ın bugün ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracağı, ayrıca NATO Büyükelçilerinin olağanüstü toplantı yapacağı bildirildi.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün ayrıca ABD’de büyüme verilerinin takip edileceğini anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.