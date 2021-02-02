Yüzde 55,91 artışla 2020’nin en çok kazandıran yatırım aracı gram altın, dolar kurunda yaşanan gerilemenin etkisiyle son 6 ayın en düşük seviyesini indi. Ons altın 1.883 dolardan işlem görürken, gram altın 423 liradan satılıyor. Gram altında düşüş devam eder mi? Ons altın için beklenti ne? Yatırımcı neye bakmalı? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ. Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün altın yatırımcısının merak ettiği soruları Ekonomist.com.tr için yanıtladı.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan : Küresel ons altın fiyatı, gümüş rallisine katılamadı ve teyit edici kırılım hareketini gerçekleştiremedi. Şu anda 1.842 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gümüşün tek başına gerçekleşen hareketi diğer değerli metalleri henüz yanına çekemedi görünüyor ve piyasa normalleştiği takdirde gümüşün de bu kazanımları geri vermesi beklenebilecek bir durum. Dolar/TL kuru gerilemeyi sürdürüyor. Merkez Bankası’nın politika mesajları ve sıkı politikaya bağlılık taahhüdü çerçevesinde kurlar geriliyor ve TL’nin değer kazanımı, küresel çapta da yukarı gidemeyen ons altın fiyatı nedeniyle TL bazlı altın fiyatları da düşüştedir.

Kurların gerileme döneminde, ons altın fiyatı bu düşüşü oransal olarak yukarı çevirebilecek bir teyit edici yükseliş gerçekleştiremezse gram altın üzerinde de baskı devam edebilir. Yüksek faiz etkisi ile beraber değerlenen TL, kurların aşağı gitmesinde ana etken ve dışarıdan risk, güvenli liman ve düşük küresel faizler etkili bir altın yükselişi olmazsa fiyatlarda aşağı baskı devam edebilir. Orta vadede uygulanan genişlemeci politikalar ons altın lehine olsa da, altın 2020 performansını henüz gösterebilen bir seviyede değil.

Altında neyi takip etmeli?

Yüksek seviyelerden maliyetlenmemeleri ve piyasa trendlerini takip etmelerini öneriyorum. Kurların aşağı yönlü doyuma ulaştığı noktalarda uzun vade için alım düşünülebilir, bunun için içeride enflasyon trendi ve politika uygulamaları, dışarıda mali teşvik uygulamaları ve salgının aşılamanın durumu gibi faktörler izlenmelidir.

“Kısa vadede yükseliş zor görünüyor”

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler: Gram altın fiyatlarında son dönemdeki geri çekilmede altının ons fiyatından ziyade, TL’deki güçlenmenin etkili olduğu görülüyor. TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu korumasıyla, TL’deki stabilizasyonun kısa vadede devam etmesini bekliyoruz.

Küresel risk iştahında salgın ve aşılama kaynaklı ani bir bozulma görülme görülmediği taktirde, altının ons fiyatında da önemli bir yükseliş muhtemel durmuyor.Buna bağlı olarak, gram altın fiyatlarında kısa vadede bir yükseliş olması zor görünüyor. Bununla beraber, orta-uzun vadede küresel enflasyondaki yükseliş riskine bağlı olarak, altın fiyatlarının yükselişe geçmesini bekliyoruz.

“Gerilemenin büyük bölümü kurdaki gevşemeden”

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ. Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün: TL bazında altın fiyatlarını, Dolar/TL kuru ve ons altının beraber fiyatlandığı iki bilinmeyenli bir denklem olarak görmemiz gerekir. Bir ağırlık birimi olan ons, altın fiyatları için kullanıldığında yaklaşık 31.1 grama tekabül etmektedir. 1 gram altının TL bazındaki fiyatı, basitçe 1 ons altının dolar bazındaki fiyatının TL karşılığını 31.1’e bölerek hesaplanır. Bunu formülize edersek, “ons$ altın fiyatı x Dolar/TL kuru” / 31.1 şeklinde yazabiliriz. Rakamlara bakarsak, gram altın fiyatları 6 Kasım 2020’de 540 TL ile tarihi rekor fiyattan işlem gördükten sonra dört ayda %22 geri çekilme ile 425 TL’ye geldi. Aynı dönemde dolar bazında ons altın fiyatı 1.960’dan 1.833’a sadece yüzde 6 gerilerken, Dolar/TL kuru 8,5800 tarihi zirvesinden 7,1800’e yüzde 16 geriledi. Özetle, TL bazında gram altın fiyatlarındaki gerilemenin büyük bölümü kurdaki gevşemeden kaynaklandı. Kurdaki gevşeme ise, TCMB’nin faiz artırımları ve daha sıkı para politikalarına geçmesinin bir sonucu yaşandı. Parasal sıkılaşma konusundaki kararlılık korunduğu sürece bunun TL için destekleyici kalması beklenebilir. Böyle bir durumda, dolar bazında ons altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanmadığı sürece TL bazında altın fiyatlarında da zayıf seyir devam edebilir.

“Orta – uzun vadede altın lehine trendler korunabilir”

Altın fiyatlarında kısa vadede toparlanma olasılığını düşük buluyoruz. Aksine son dört aydır fiyatlamaları etkileyen temel faktörler varlığını koruduğu sürece altın fiyatlarındaki gerileme de devam edebilir. Yurt içinde enflasyonda bir süre daha yüksek seyrin devamı, yıl ortasında ise gevşeme eğiliminin belirginleşmesi bekleniyor. Bu ortamda TCMB’nin sıkı duruşunu koruması, buna bağlı olarak da yukarıda paylaştığımız iki bilinmeyenli denklemin TL bacağının altın için yatay ya da negatif kalması beklenebilir. Ons altın fiyatlarında ise, küresel likiditede artış senaryoları çok uzun süredir fiyatlandığından kısa vadede bir yükseliş olasılığını sınırlı buluyoruz. Bu iki öngörüyü beraber değerlendirdiğimizde, ana senaryonun gram altın için kısa vadede destekleyici olmadığı sonucunu çıkartıyoruz. Ancak, orta – uzun vadede altın lehine trendler korunabilir.

Altın yatırımcıları, eğer kısa vadeli pozisyonlar taşıyorlarsa mevcut zayıflık ortamında risklerini azaltmalı, kaldıraç kullanmamalı ve gerektiğinde stop-loss disiplini ile hareket etmeli. Uzun vadeli birikim oluşturma amacıyla tasarruflarında altın ürünlerine yer veren yatırımcılar ise, mevcut zayıflık ortamını biriktirme amaçlı kullanabilirler.