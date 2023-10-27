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Gram altında yeni rekor

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Ekim 2023 altın fiyatları…

27 Ekim 2023 | 10:59
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Gram altında yeni rekor

Gram altın gece saatlerinde 1.810 TL ile yeni tarihi zirvesini görmesinin ardından 1800 TL seviyesine dengelendi.

Altının gram fiyatı güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 1.800 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.988 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleri güçlü kalmaya devam ederken, İsrail-Filistin çatışmalarının daha geniş bölgelere yayılabileceği ihtimali altının ons fiyatını destekliyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 seviyelerinin direnç, 1.960 ve 1.940 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

 

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