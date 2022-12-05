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Gram altında yeni rekor

05 Aralık 2022 | 09:51
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:25
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Gram altında yeni rekor
Gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle haftaya yeni rekorla başladı. 

Çin'de COVID tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde atılan adımlar ve ABD dolarındaki zayıflık uluslararası piyasalarda altın fiyatını 5 ayın zirvesine taşıdı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 5 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1810 dolar/ons seviyesini gördü ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,61 artışla 1808,49 dolar/ons seviyesinde.

Ons altında görülen yükseliş gram altında  yeni rekorların görülmesine yol açtı. Gram altın 1.084 TL'yi geçerek yeni zirvesini gördü.

Altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.079 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puan faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, resesyon endişeleri ve Çin'deki gelişmeler emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor.

ABD'de gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisinin arasındaki fark yaklaşık 80 baz puanla 2000'den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ile ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.825 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

 

 

 
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